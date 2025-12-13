FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Marchetti: “Inter a posto fino a giugno, ma ci sono le occasioni. E Palestra…”

calciomercato

Mercato, Marchetti: “Inter a posto fino a giugno, ma ci sono le occasioni. E Palestra…”

Mercato, Marchetti: “Inter a posto fino a giugno, ma ci sono le occasioni. E Palestra…” - immagine 1
Il giornalista di Skysport, ospite di Radio Dee Jay, ha parlato di calciomercato e anche delle eventuali operazioni del club nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ospite del programma Football Club, in onda su Radio Dee Jay e condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, Luca Marchetti - esperto di mercato di Skysport, ha parlato del mercato di gennaio e delle eventuali operazioni di mercato dell'Inter.

Mercato, Marchetti: “Inter a posto fino a giugno, ma ci sono le occasioni. E Palestra…”- immagine 2

«Mi sembra che l'Inter sia a posto. Mi dicevano che lavorano su giugno in linea di massima», ha sottolineato il direttore del Corriere dello Sport.

E questa è stata la risposta del giornalista, esperto di mercato, di Skysport:

«Sì vero. Ma le occasioni puoi sempre coglierle. Vero anche che per un periodo ha avuto la necessità di colmare il vuoto a destra perché non si trovava un'alternativa a Dumfries. Ora l'olandese continua ad avere problemi quindi vedremo anche le sue condizioni. Invece per quanto riguarda adesso, un calciatore che piace all'Inter è Palestra, ma la proprietà è dell'Atalanta, quindi gli accordi futuri riguardano l'Atalanta». 

(Fonte: Radio Dee Jay)

Leggi anche
Sergio Ramos accostato all’Inter, Romano: “Dal giocatore apertura alla Serie A....
Zazzaroni: “Miracolo Inter, Oaktree non pretende! 2 su 5 rinnovano. E Frattesi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA