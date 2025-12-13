Il giornalista di Skysport, ospite di Radio Dee Jay, ha parlato di calciomercato e anche delle eventuali operazioni del club nerazzurro

Ospite del programma Football Club, in onda su Radio Dee Jay e condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, Luca Marchetti - esperto di mercato di Skysport, ha parlato del mercato di gennaio e delle eventuali operazioni di mercato dell'Inter .

«Mi sembra che l'Inter sia a posto. Mi dicevano che lavorano su giugno in linea di massima», ha sottolineato il direttore del Corriere dello Sport.

E questa è stata la risposta del giornalista, esperto di mercato, di Skysport:

«Sì vero. Ma le occasioni puoi sempre coglierle. Vero anche che per un periodo ha avuto la necessità di colmare il vuoto a destra perché non si trovava un'alternativa a Dumfries. Ora l'olandese continua ad avere problemi quindi vedremo anche le sue condizioni. Invece per quanto riguarda adesso, un calciatore che piace all'Inter è Palestra, ma la proprietà è dell'Atalanta, quindi gli accordi futuri riguardano l'Atalanta».