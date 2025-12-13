Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto anche il punto sul futuro di Sergio Ramos, libero dopo la fine dell'esperienza al Monterrey e accostato anche all'Inter. Ecco le sue parole:

"Sul Milan non è mai risultato nulla. Quando si parla di lui, si deve considerare l'aspetto economico. In tutte le squadre in cui ha giocato, ha sempre preso stipendi importanti, e lui vorrebbe mantenere quel livello, anche dal punto di vista tecnico, che gli possa ridare anche entusiasmo in vista del Mondiale".