Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto anche il punto sul futuro di Sergio Ramos, libero dopo la fine dell'esperienza al Monterrey
Marco Macca
Marco Macca 

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto anche il punto sul futuro di Sergio Ramos, libero dopo la fine dell'esperienza al Monterrey e accostato anche all'Inter. Ecco le sue parole:

"Sul Milan non è mai risultato nulla. Quando si parla di lui, si deve considerare l'aspetto economico. In tutte le squadre in cui ha giocato, ha sempre preso stipendi importanti, e lui vorrebbe mantenere quel livello, anche dal punto di vista tecnico, che gli possa ridare anche entusiasmo in vista del Mondiale".

"Io posso confermare che c'è un'apertura da parte di Ramos a venire in Italia, ma oggi non c'è ancora la proposta giusta per avvicinarsi a un giocatore del genere".

