Mercato Inter, perché non provare a prendere subito Palestra? Il Corsport dà la risposta

Inter, perché non provare a prenderlo subito Palestra per rinforzare la fascia destra? Il Corriere dello Sport risponde
L'idea dell'Inter per quanto riguarda l'esterno destro è chiara: o Marco Palestra o niente. Ma il nome del classe 2005 sembra più un investimento in programma per l'estate e non per gennaio. Ma perché non provare a prenderlo subito Palestra? Il Corriere dello Sport risponde.

La domanda è lecita. La risposta non così complicata. Sarebbero tanti, o meglio troppi, gli incastri da trovare. A cominciare dalla disponibilità del Cagliari a lasciar andare in anticipo un elemento che si sta rivelando fondamentale per le fortune della squadra.

Inter
In aggiunta, un qualsiasi rinforzo a gennaio, senza una contemporanea uscita, obbligherebbe ad escludere qualcuno dall’attuale lista Champions. Che poi è un altro dei motivi per non inseguire un semplice tappabuchi".

