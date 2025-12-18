Inter, perché non provare a prenderlo subito Palestra per rinforzare la fascia destra? Il Corriere dello Sport risponde

L'idea dell'Inter per quanto riguarda l'esterno destro è chiara: o Marco Palestra o niente. Ma il nome del classe 2005 sembra più un investimento in programma per l'estate e non per gennaio. Ma perché non provare a prenderlo subito Palestra? Il Corriere dello Sport risponde.