Uno dei temi che l'Inter sta affrontando in queste settimane sul mercato riguarda sicuramente la porta: Yann Sommer dirà probabilmente addio a fine stagione e il club è alla ricerca dell'eventuale sostituto. Ecco il punto da Tuttosport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Vicario all’Inter? Va convinta Oaktree: “Ma resta caldo quest’altro nome perfetto per il fondo”
calciomercato
Vicario all’Inter? Va convinta Oaktree: “Ma resta caldo quest’altro nome perfetto per il fondo”
Uno dei temi che l'Inter sta affrontando in queste settimane sul mercato riguarda sicuramente la porta: ecco i nom
"Sommer saluterà e l’Inter ha sposato in pieno il desiderio da parte di Vicario di tornare in Serie A. Per età - il vice Donnarumma in Nazionale compirà 30 anni a ottobre - e cifre dell’operazione, andrà però convinto il fondo Oaktree.
La peculiarità nel ruolo e la voglia di mantenere uno zoccolo azzurro nello spogliatoio potrebbero risultare determinanti per ottenere il sì, d’altra parte però conviene sempre tenere caldo il nome di Noah Atubolu, portiere tedesco del Friburgo con un contratto in scadenza nel 2027 e soprattutto appena 23enne: tutti parametri perfetti per il fondo che governa il club nerazzurro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA