Uno dei temi che l'Inter sta affrontando in queste settimane sul mercato riguarda sicuramente la porta: ecco i nom

Uno dei temi che l'Inter sta affrontando in queste settimane sul mercato riguarda sicuramente la porta: Yann Sommer dirà probabilmente addio a fine stagione e il club è alla ricerca dell'eventuale sostituto. Ecco il punto da Tuttosport.