Mercato Inter, preso a titolo definitivo il giovane Novak Ilic

Redazione1908 28 dicembre - 17:14

Novak Ilic è un nuovo giocatore dell'Inter. Lo annuncia l'Uesse Sarnico 1908, centro di formazione per l'Inter.

"Con enorme soddisfazione, l’Uesse Sarnico comunica il tesseramento ufficiale di Novak Ilic da parte dell’Inter! Il brillante inizio di stagione nel settore giovanile Uesse del classe 2011, unito al suo talento e alla costanza nel lavoro, hanno portato alla prestigiosa chiamata della beneamata Inter. Tutta la società rivolge a Novak i migliori auguri per il suo percorso e la sua crescita in maglia nerazzurra!"

Cosa dicono di lui — Così lo racconta il sito Sprint e Sport, sempre attento al calcio giovanile: "Il talento, si sa, difficilmente passa inosservato, e notarlo diventa ancor più semplice quando è chiaro come il sole. Novak Ilic aveva già fatto parlare di sé nell'ultimo periodo dando spettacolo in tutte le categorie vestendo la maglia dell'Uesse Sarnico, per questo incredibile classe 2011 però arriva definitivamente un punto di svolta: dopo aver trascinato il suo team con la fascia di capitano al braccio, e aver fatto la differenza anche in Under 16 Élite, con la quale si è distinto con prestazioni fuori dal comune da sotto età, le capacità di Novak vengono notate anche dall'Inter che decide di prendere il difensore tra le proprie fila.

Fisicità, senso della posizione, rapidità: elencare le qualità di questa promessa è quasi superfluo, non a caso chiunque lo veda giocare rimane a bocca aperta; a riprova di ciò negli ultimi mesi erano in molti a contenderselo: la sua squadra non poteva fare a meno di lui, l'Under 16 lo schierava regolarmente sin dal primo minuto, anche al primo raduno della rappresentativa lombarda al quale aveva partecipato Novak era riuscito a fare colpo. A quanto pale Ilic è sinonimo di certezza, e infatti tutti vorrebbero avere un difensore moderno del suo calibro tra le proprie fila, ciononostante ad assicurarsi questo baby fenomeno è il club nerazzurro, con il quale Novak ha un'occasione importantissima: poter dare dimostrazione delle sue capacità tra i prof e chissà, magari riuscire ad arrivare a coronare il sogno di centinaia di migliaia di atleti"