Matteo Pifferi Redattore 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 21:30)

Alfio Musmarra, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, col focus ovviamente sulla fascia destra:

"Anche ieri è stato dimostrato quanto sarà importante andare a trovare un esterno. Anche la partita con l'Atalanta ci ha fatto vedere che c'è bisogno di una pedina più di spinta, anche nella giornata in cui Dimarco non è il solito Dimarco, è lecito e plausibile pensare che non si possa andare sempre al massimo. Anche per dare una variante a Chivu, è vero che dobbiamo aspettare Dumfries ma chissà quando e come rientrerà l'olandese.

A gennaio bisogna anticipare una mossa. Su chi possa arrivare non abbiamo indicazioni precise. C'è chi giura che l'Inter in realtà sta cercando di trovare l'incastro giusto per anticipare l'arrivo di Palestra. Sarebbe davvero sorprendente, sarebbe da fare ma oggi ha una valutazione da 40 mln, c'è da trovare l'accordo col Cagliari. Non è una cosa impossibile ma complicata, dipende anche dall'Atalanta.

Percassi mi è sembrato sibillino ieri nel pre-partita. Palestra ha fatto bene ma ha appena iniziato, 40 mln mi sembra un rischio che si possano prendere in Inghilterra, non in Italia. Vediamo quello che accadrà. E ho la sensazione che, di riffa o di raffa, la questione Frattesi potrebbe aprire ad altri scenari anche dal punto di vista economico"