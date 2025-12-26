Alessandro Sugoni, giornalista della squadra mercato di Sky Sport, nel corso di uno degli approfondimenti di giornata si è proiettato anche su Atalanta-Inter. La prossima gara di campionato mette di fronte due squadre spesso legate anche da intrecci di mercato:
Sky – Palestra prossimo incrocio di mercato Inter-Atalanta? Può essere considerato…
L'esterno può essere il nome per il quale i due club nerazzurri potrebbero tornare a sedersi al tavolo delle trattative
"Chissà che il prossimo incrocio di mercato non possa essere quello di Palestra. Sta facendo benissimo a Cagliari, ha già una valutazione molto alta. L'Inter ha un'esigenza in quella zona di campo, legata all'indisponibilità di Dumfries ma anche alla clausola che si riattiverà in estate. Palestra piace anche ad altre squadre. Per il tipo di valutazione che ne fa l'Atalanta può essere considerato non un sogno, ma un giocatore molto difficile da andare a prendere.
