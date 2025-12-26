"Chissà che il prossimo incrocio di mercato non possa essere quello di Palestra. Sta facendo benissimo a Cagliari, ha già una valutazione molto alta. L'Inter ha un'esigenza in quella zona di campo, legata all'indisponibilità di Dumfries ma anche alla clausola che si riattiverà in estate. Palestra piace anche ad altre squadre. Per il tipo di valutazione che ne fa l'Atalanta può essere considerato non un sogno, ma un giocatore molto difficile da andare a prendere.