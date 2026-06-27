"Il weekend servirà per riorganizzare le idee e poi ripartire con la stessa determinazione di sempre", scrive il CorSport sul mercato Inter

Matteo Pifferi Redattore 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 08:16)

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"Sfumata la suggestione Nico Paz, che non ha avuto neanche il tempo di trasformarsi in vera e propria trattativa, per l'Inter è tempo di concentrarsi sugli altri nomi. Il weekend servirà per riorganizzare le idee e poi ripartire con la stessa determinazione di sempre. I nomi sulla scrivania del direttore sportivo Piero Ausilio non mancano di certo. A cominciare da Curtis Jones, primo obiettivo per la mediana, momentaneamente accantonato dopo l'ultimo rilancio di una settimana fa". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla strategia dell'Inter sul mercato.

Jones diventa uno dei primi obiettivi per il centrocampo anche se non è facilmente raggiungibile: l'Inter ha offerto 25 mln di euro ma il Liverpool ha rifiutato la proposta nerazzurra. "Si tratta della seconda offerta rifiutata dagli inglesi, dopo la prima di 20 milioni di un paio di settimane fa. Fino a questo momento i Reds non hanno fatto alcun passo per avvicinarsi ai Campioni d'Italia, né per assecondare la volontà del calciatore che si trasferirebbe subito alla corte di Cristian Chivu.

La richiesta va ben oltre la cifra proposta dall'Inter: 35 milioni di sterline, che al cambio sarebbero poco più di 40 milioni di euro. E ci sarebbe anche da trattare sull'eventuale percentuale sulla futura rivendita", aggiunge il CorSport.

Pretese altissime per i Reds, che non sono neanche spaventati dal fatto che il calciatore ha un solo anno di contratto e che quindi potrebbe trasferirsi altrove a parametro zero nell'estate del 2027.