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calciomercato
Romano: “L’Inter si è mossa per Khalaili, la richiesta dell’Union SG. Nella lista di Ausilio…”
Perso Palestra, l'Inter deve cercare un altro esterno destro. Tra gli obiettivi c'è anche Anan Khlaili dell'Union SG. Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano:
L'Inter al momento stava pensando solo ed esclusivamente a Palestra, quindi non ha avuto da subito un'opzione secondaria. Ma l'Inter, confermo, che ha fatto delle chiamate informative per capire la situazione di Khalaili all'Union Saint-Gilloise. Giocatore che aveva già dato un ok al Napoli da giorni, nel senso che il contratto del giocatore non è un problema e Khlaili in Italia ci verrebbe molto volentieri, ma manca ancora l'accordo tra il Napoli e l'Union Saint-Gilloise. L'Inter si è informata, l'Inter si è mossa, vediamo cosa succede su questa operazione. Richiesta vicina ai 25 milioni di euro, quindi si capirà di più molto presto, ma sicuramente è un nome che va aggiunto, probabilmente non l'unico, nella lista di Piero Ausilio per quanto riguarda la corsia di destra dell'Inter. Quindi sicuramente una delle situazioni da monitorare durante i prossimi giorni.
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