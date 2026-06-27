L'Inter al momento stava pensando solo ed esclusivamente a Palestra, quindi non ha avuto da subito un'opzione secondaria. Ma l'Inter, confermo, che ha fatto delle chiamate informative per capire la situazione di Khalaili all'Union Saint-Gilloise. Giocatore che aveva già dato un ok al Napoli da giorni, nel senso che il contratto del giocatore non è un problema e Khlaili in Italia ci verrebbe molto volentieri, ma manca ancora l'accordo tra il Napoli e l'Union Saint-Gilloise. L'Inter si è informata, l'Inter si è mossa, vediamo cosa succede su questa operazione. Richiesta vicina ai 25 milioni di euro, quindi si capirà di più molto presto, ma sicuramente è un nome che va aggiunto, probabilmente non l'unico, nella lista di Piero Ausilio per quanto riguarda la corsia di destra dell'Inter. Quindi sicuramente una delle situazioni da monitorare durante i prossimi giorni.