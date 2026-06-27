I nerazzurri, perso Dumfries e con Palestra destinato al Chelsea, sono ancora alla ricerca di un esterno destro

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulla ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter, scottata dall'esito della trattativa per Palestra e ancora senza un sostituto di Dumfries, destinato al Real Madrid.

Uno degli ultimi nomi emersi è quello di Anan Khalaili, israeliano, classe 2004, di proprietà dell'Union Saint-Gilloise finito nel mirino di numerosi club: "Oltre a Dodò, c'è da seguire il discorso legato a Khalaili. C'è concorrenza, il Napoli si è mosso prima degli altri, e per il Napoli Dodò è un'alternativa".