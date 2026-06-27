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Pedullà: “Inter, concorrenza per Khalaili. Napoli avanti, c’è un’alternativa comune”

Pedullà: “Inter, concorrenza per Khalaili. Napoli avanti, c’è un’alternativa comune” - immagine 1
I nerazzurri, perso Dumfries e con Palestra destinato al Chelsea, sono ancora alla ricerca di un esterno destro
Fabio Alampi Redattore 

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Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulla ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter, scottata dall'esito della trattativa per Palestra e ancora senza un sostituto di Dumfries, destinato al Real Madrid.

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Getty Images

Uno degli ultimi nomi emersi è quello di Anan Khalaili, israeliano, classe 2004, di proprietà dell'Union Saint-Gilloise finito nel mirino di numerosi club: "Oltre a Dodò, c'è da seguire il discorso legato a Khalaili. C'è concorrenza, il Napoli si è mosso prima degli altri, e per il Napoli Dodò è un'alternativa".

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