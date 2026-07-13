Difficilmente Khalaili vestirà la maglia dell'Inter . Come del resto si era immaginato sabato mattina quando è arrivata la notizia della richiesta di ulteriori accertamenti per il ragazzo da parte del Coni prima di concedere l'idoneità sportiva. C'è stata una forma di rispetto nei confronti di un ragazzo che stava per coronare il sogno di giocare nella squadra campione d'Italia, ma non ha superato le visite mediche dettagliate che vengono fatte al Coni.

"La minuzia delle visite sportive italiane, capaci di scorgere problemi che neanche vengono investigati altrove e di prevenire anche il minimo rischio per la salute, ha infatti cambiato i piani suoi e della stessa Inter . Per lui è diventato ormai un miraggio ottenere l’idoneità sportiva e, a meno di colpi di scena, tra oggi e domani dovrebbe tornare all’Union Saint-Gilloise, il club belga che per lui aveva incassato 25 milioni aspettando altri tre con i bonus", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Possibilità ridotte

Gli stessi dottori che hanno fatto gli esami venerdì, hanno chiesto test di secondo e terzo livello. Dovranno dare tra oggi e domani una consulenza conclusiva che stabilirà se ci sono margini per vedere il ragazzo calcare i campi italiani, "ma le possibilità di un esito positivo sembrano ridotte. Lo stesso Khalaili, che si vedeva già a crossare per la ThuLa e che non aveva mai scoperto alcun problema di salute in carriera, si sta già guardando attorno per rilanciarsi altrove: non è certo un caso che in Inghilterra, dove le maglie dei medici sono più larghe, abbiano già chiesto informazioni su di lui".