Il canale satellitare ha parlato del mercato e si è soffermato su alcuni giocatori accostati al club nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 12:31)

Il primo annuncio atteso è per il rinnovo di Cristian Chivu. Ai dettagli il prolungamento di contratto con l'Inter fino al 2028 con opzione per il 2029 ed è atteso il comunicato ufficiale in questi giorni. A Skysport lo ribadiscono sottolineando come il club nerazzurro è quello più avanti sul mercato rispetto agli altri club perché può lavorare con continuità visto l'ottimo finale di stagione.

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C'è una lista di nomi ma soprattutto di ruoli. L'Inter cerca un altro portiere: l'idea è fare di Martinez il primo portiere dopo l'addio di Sommer con un secondo di esperienza accanto a lui come Provedel, tra i nomi indicati. Cerca un difensore centrale dato che qualcuno in scadenza se ne andrà. Più vicino Solet che Muharemovic.

Mkhitaryan va verso il rinnovo. Il club nerazzurro cerca un centrocampista: in questo momento più Curtis Jones che Konè, spiegano dal canale satellitare. Il giocatore del Liverpool aveva già dato un ok al club nerazzurro a gennaio, poi Frattesi è rimasto: il costo è inferiore rispetto al giocatore della Roma perché ha un solo anno di contratto anche se i Reds possono comunque tenere alto il costo: siamo attorno ai 25-30 mln. In uscita anche Frattesi e Luis Henrique. Bisognerà capire anche cosa succederà con Stankovic che l'Inter riacquisterà dal Brugge: ha fatto un anno di grande esperienza, arrivasse un'offerta dalla Premier da 40 mln cosa farebbe la società in quel caso?

C'è poi il sogno oltre al sogno sulla fascia destra che corrisponde al nome di Marco Palestra. Il giocatore è tra i giocatori più costosi. Comporrebbe la fascia destra insieme a Diouf che Chivu vuole spostare sulla destra. E attenzione a Dumfries che ha la famosa clausola di 25 mln valovole fino al 31 luglio e a fronte del pagamento della clausola l'Inter non potrebbe fare nulla. Bisognerebbe sentire la richiesta dell'Atalanta che di solito chiede tanto per i suoi giocatori. Anche il club bergamasco è in fase di rivoluzione con l'arrivo di Sarri.

In attacco, questa è la certezza, sono confermati i quattro attaccanti in rosa: Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito.

(Fonte: Ss24)