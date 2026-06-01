Inter attiva in entrata. Per centrare alcuni, oltre al budget messo a disposizione da Oaktree, servirà cedere qualche pedina

Andrea Della Sala Redattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 12:02)

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L'Inter ha grandi obiettivi in entrata per cercare di rinforzare la rosa di Chivu. Per centrare questi ingressi, oltre al budget messo a disposizione da Oaktree, servirà cedere qualche pedina.

"Uno di questi è Davide Frattesi, tre stagioni all'Inter senza mai i galloni del titolare. Certezze sulla destinazione non ce ne sono ancora, il Nottingham Forest è stato vicino a prenderlo in gennaio e in Italia ci sono Atalanta e Roma che hanno il nome di Frattesi sul taccuino. Ma va trovata un'intesa e difficilmente verrà fissata a quota 30 milioni, come avrebbe voluto fare l'Inter fino all'inferno scorso", spiega il Giorno.

"Ci sono poi diversi giocatori che torneranno dai prestiti e un paio di questi sanno già che non resteranno. Benjamin Pavard è reduce da un'annata in chiaroscuro con l'Olympique Marsiglia, che non lo ha riscattato. Pesa per 12 milioni (al lordo) a bilancio con un accordo fino al 2028, una cifra non giustificabile per tenerlo in rosa come alternativa, per non parlare del fatto che alla base della frattura con allenatore e dirigenza dell'estate passata ci sono ragioni che vanno oltre l'aspetto tecnico. Da valutare la situazione di Kristjan Asilani, che gode di uno stipendio molto meno oneroso (1,5 netti l'anno) e che il Besiktas potrebbe acquistare a titolo definitivo, magari con uno sconto rispetto agli 11 milioni di euro pattuiti per il riscatto".

"A centrocampo il nodo centrale per il mercato interista riguarda Aleksandar Stankovic. Verrà riacquistato dal Bruges per 23 milioni, ma potrebbe non restare. In Inghilterra, Newcastle e Brentford hanno manifestato interesse e potrebbero sborsare fino a 40 milioni per provare ad assicurarsi le prestazioni del serbo, in questi giorni in ritiro con la nazionale assieme al fratello Filip. La volontà del giocatore è chiara: provare a giocarsi le sue carte all'Inter, con l'allenatore che lo ha cresciuto in Primavera (Chivu) e compagni di squadra che in parte già conosce dai tempi delle prime esperienze aggregato ad Appiano con Lau-taro e soci. Ma per arrivare a Palestra, Solet (ieri è stata archiviata definitivamente l'accusa di violenza sessuale che pendeva sul capo del francese) e Jones potrebbe anche essere valutato un sacrificio", chiude il quotidiano.