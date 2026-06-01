FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, da Frattesi ad Asllani e Pavard: le possibile uscite. Stankovic nodo centrale: le novità

calciomercato

Inter, da Frattesi ad Asllani e Pavard: le possibile uscite. Stankovic nodo centrale: le novità

Inter, da Frattesi ad Asllani e Pavard: le possibile uscite. Stankovic nodo centrale: le novità - immagine 1
Inter attiva in entrata. Per centrare alcuni, oltre al budget messo a disposizione da Oaktree, servirà cedere qualche pedina
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha grandi obiettivi in entrata per cercare di rinforzare la rosa di Chivu. Per centrare questi ingressi, oltre al budget messo a disposizione da Oaktree, servirà cedere qualche pedina.

"Uno di questi è Davide Frattesi, tre stagioni all'Inter senza mai i galloni del titolare. Certezze sulla destinazione non ce ne sono ancora, il Nottingham Forest è stato vicino a prenderlo in gennaio e in Italia ci sono Atalanta e Roma che hanno il nome di Frattesi sul taccuino. Ma va trovata un'intesa e difficilmente verrà fissata a quota 30 milioni, come avrebbe voluto fare l'Inter fino all'inferno scorso", spiega il Giorno.

Inter, da Frattesi ad Asllani e Pavard: le possibile uscite. Stankovic nodo centrale: le novità- immagine 2
Getty Images

"Ci sono poi diversi giocatori che torneranno dai prestiti e un paio di questi sanno già che non resteranno. Benjamin Pavard è reduce da un'annata in chiaroscuro con l'Olympique Marsiglia, che non lo ha riscattato. Pesa per 12 milioni (al lordo) a bilancio con un accordo fino al 2028, una cifra non giustificabile per tenerlo in rosa come alternativa, per non parlare del fatto che alla base della frattura con allenatore e dirigenza dell'estate passata ci sono ragioni che vanno oltre l'aspetto tecnico. Da valutare la situazione di Kristjan Asilani, che gode di uno stipendio molto meno oneroso (1,5 netti l'anno) e che il Besiktas potrebbe acquistare a titolo definitivo, magari con uno sconto rispetto agli 11 milioni di euro pattuiti per il riscatto".

Inter, da Frattesi ad Asllani e Pavard: le possibile uscite. Stankovic nodo centrale: le novità- immagine 3

"A centrocampo il nodo centrale per il mercato interista riguarda Aleksandar Stankovic. Verrà riacquistato dal Bruges per 23 milioni, ma potrebbe non restare. In Inghilterra, Newcastle e Brentford hanno manifestato interesse e potrebbero sborsare fino a 40 milioni per provare ad assicurarsi le prestazioni del serbo, in questi giorni in ritiro con la nazionale assieme al fratello Filip. La volontà del giocatore è chiara: provare a giocarsi le sue carte all'Inter, con l'allenatore che lo ha cresciuto in Primavera (Chivu) e compagni di squadra che in parte già conosce dai tempi delle prime esperienze aggregato ad Appiano con Lau-taro e soci. Ma per arrivare a Palestra, Solet (ieri è stata archiviata definitivamente l'accusa di violenza sessuale che pendeva sul capo del francese) e Jones potrebbe anche essere valutato un sacrificio", chiude il quotidiano.

Leggi anche
TS – Inter, fissato il prezzo per Bisseck e scelto anche il possibile sostituto in Serie A
TS – Contatti Ausilio-ag Solet: ora il matrimonio si può celebrare davvero perché…

© RIPRODUZIONE RISERVATA