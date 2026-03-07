In UK – Mercato, c’è anche l’Inter su Kevin Schade: il prezzo del Brentford

Il 24enne esterno tedesco sta ben impressionando col Brentford e le sue quotazioni sono in crescente rialzo

Il 24enne esterno tedesco sta ben impressionando col Brentford (sette gol e tre assist e Bees settime in Premier) e le sue quotazioni sono in crescente rialzo. Sotto contratto fino al 2028, l'ex Friburgo - secondo "Team Talk" - sarebbe finito nel mirino di diversi club, su tutti Bayern Monaco, Tottenham e Inter.