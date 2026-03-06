Le voci su un interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni diventano sempre più insistenti. Ne hanno parlato su YouTube anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto:

"Il Barcellona sta ragionando internamente. Prima di entrare nella fase operativa, al Barça ci sono le elezioni. Ma partiamo da Bastoni: a noi risulta che il gradimento tecnico sia assoluto. Il Barcellona considera Bastoni un fuoriclasse che sarebbe l'aggiunta perfetta in difesa, ma da qui a prenderlo c'è tutto un discorso di valutazione economica che dipende dall'investimento che verrà fatto sulla punta".