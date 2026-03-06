FC Inter 1908
Romano: “Barça considera Bastoni perfetto. Lo scenario per l’eventuale affondo. Dipende da…”

Le voci su un interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni diventano sempre più insistenti
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Le voci su un interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni diventano sempre più insistenti. Ne hanno parlato su YouTube anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto:

"Il Barcellona sta ragionando internamente. Prima di entrare nella fase operativa, al Barça ci sono le elezioni. Ma partiamo da Bastoni: a noi risulta che il gradimento tecnico sia assoluto. Il Barcellona considera Bastoni un fuoriclasse che sarebbe l'aggiunta perfetta in difesa, ma da qui a prenderlo c'è tutto un discorso di valutazione economica che dipende dall'investimento che verrà fatto sulla punta".

"C'è da considerare che il Barça dovrà spendere 30 milioni solo per riscattare Rashford. Se il Barcellona dovesse percepire delle aperture da parte di Bastoni e da parte dell'Inter a venderlo a un prezzo ragionevole, credo che il club possa andare forte sul calciatore".

