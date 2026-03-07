Dal diktat alla variabile di Oaktree: tutti i nomi del mercato dell’Inter

Alla fine della stagione i nerazzurri dovranno fare i conti con il ringiovanimento della rosa: tanti i contratti in scadenza

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 12:02)

Prima il derby e il campionato che è diventato obiettivo concretissimo. Poi il futuro. Perché l'Inter ha l'organico più anziano della Serie A e del ringiovanimento della squadra nerazzurra parla TuttoSportproprio in vista del derby.

"Marotta e Ausilio, seguendo le indicazioni della proprietà Oaktree, proseguiranno nell’abbassare l’età media della rosa, senza però mettere da parte il discorso competitività. Anzi, in questo senso il fondo americano sembra aver compreso come non si possa vincere con i soli giovani. Dunque, se ci sarà bisogno o si creeranno le opportunità, spazio ad altri Akanji o elementi di 26-27 anni che diano spessore alla squadra", si legge sul quotidiano sportivo. In uscita ci sono cinque giocatori in scadenza il 30 giugno, ovvero Sommer (37 anni), Acerbi (38), De Vrij (34) e Darmian (36), col solo Mkhitaryan (37) ancora in corsa per un possibile prolungamento di una stagione.

In porta — Per la porta, i dirigenti interisti seguono Vicario del Tottenham. Ostacoli la richiesta del club inglese e la concorrenza della Juve. Le alternative sono "Caprile (Cagliari, piace in Premier), ai giovani stranieri Hornicek (Braga) e Atubolu (Friburgo), senza scartare due vecchie piste come Bento (Al-Nassr) e Lunin (Real Madrid) che potrebbero rivelarsi delle occasioni a livello economico".

Gli obiettivi in difesa — In difesa dovrebbe essere riscattato Akanji per 15 mln e dovrebbero rimanere Bisseck (verranno però valutate proposte sui 35-40 mln) e Bastoni che seguono in Spagna, ma per il suo cartellino servono almeno 80 mln. Serviranno quindi 2-3 giocatori per la difesa. Gli obiettivi individuati, spiega TS, sono Solet dell'Udinese e Muharemovic del Sassuolo. Per sostituire Darmian si starebbe invece pensando a Celik che è in scadenza con la Roma.

Da capire se rimarrà o meno Dumfries. L'olandase sta rientrando ora dopo un lungo periodo out causa infortunio. È ancora valida la clausola da 25 mln sul suo contratto e ha anche cambiato agente. Se non dovesse restare, l'Inter andrebbe sul mercato per cercare un esterno destro. Piace tantissimo Palestra che per l'Atalanta vale già 40 mln. Ed è seguito da tempo anche Norton-Cuffy del Genoa "oltre a possibili sorprese dall’estero".

A centrocampo — A centrocampo, oltre al possibile addio di Mkhitaryan ci potrebbe essere quello di Frattesi. Calhanoglu resta un pallino per il Galatasaray e ha un contratto in scadenza nel 2027. TuttoSport dà per certo il rientro di Aleksander Stankovic. Il figlio di Dejanè partito la scorsa estate per andare al Brugge e i nerazzurri hanno un diritto di recompra da 23 mln. Concretissimo il nome di Leon Goretzka, 31 anni, in scadenza col Bayern.

La variabile — "E poi c’è la variabile Oaktreeche vorrebbe mettere a segno un colpo mediatico come regalo per lo scudetto", si legge su TS. Si potrebbe pensare ad un giocatore da inserire sulla trequarti per il 3-4-2-1: l'estate scorsa c'era stata la volontà di arrivare a Lookman. Thuram potrebbe ricevere delle offerte. Per l'Inter vale 60 mln. Il club nerazzurro ha il sogno Nico Paz, ma come ha specificato Marotta è un giocatore che ruota attorno all'orbita del Real Madrid e che il Como vorrebbe tenere, specie se riuscisse ad andare in Europa. "Piacciono sempre Moussa Diaby dell’Al-Ittihad, già cercato a gennaio, e Arda Guler sempre del Real Madrid", spiega il quotidiano sportivo.

(Fonte: TS)