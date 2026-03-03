FC Inter 1908
Mercato Inter, spunta nome tutto nuovo in porta oltre a Vicario! Ed ecco chi sarà il titolare

La porta è uno dei reparti che in casa Inter cambierà la prossima stagione: Yann Sommer, in scadenza di contratto, saluterà infatti i nerazzurri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

La porta è uno dei reparti che in casa Inter cambierà la prossima stagione: Yann Sommer, in scadenza di contratto, saluterà infatti i nerazzurri. Resta quindi in rosa Josep Martinez, ma, almeno a bocce ferme, non sarà lui il titolare tra i pali.

Scrive Tuttosport: "I nerazzurri cercano un titolare del ruolo: Vicario è in pole, l’ultimo nome da attenzionare è Lukas Hornicek, portiere ceco del Braga, la cui clausola rescissoria è di 30 milioni.

Ma non è nemmeno in discussione che Martinez, a meno che non sia lui a chiedere la cessione, resti a Milano come vice: il mercato non è nei pensieri del calciatore, tanto che il suo agente, presente stasera al Sinigaglia, non ha in agenda incontri imminenti col club di Viale della Liberazione".

