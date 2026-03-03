Tutte le eventuali offerte verranno rispedite al mittente e si lavorerà sull'adeguamento del contratto ora da 1 mln di euro fino al 2030

Andrea Della Sala Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 09:02)

Pio Esposito non si tocca. È questo il messaggio che passa dall'Inter sul giovane attaccante che tanto sta facendo bene in questa stagione. Tutte le eventuali offerte verranno rispedite al mittente e si lavorerà sull'adeguamento del contratto.

"L’Inter è stata scaltra a capire che Pio sarebbe diventato un patrimonio da tutelare già alla fine dello scorso campionato di Serie B, quando il nostro aveva sfiorato la promozione con lo Spezia segnando 19 gol. E così, prima di partire per il Mondiale per club, Marotta e Ausilio hanno convocato in sede il procuratore per blindarlo con uno stipendio da circa 1 milione netto a stagione fino al 2030, non pochi soldi per un novizio della Serie A. È evidente che questo accordo dovrà essere discusso, se le offerte si moltiplicheranno per quantità e ricchezza, perché gli ingaggi dei calciatori vengono parametrati al valore di mercato. Pio avrà così un riconoscimento, forse già a fine stagione, per non guardare con angoscia alle occasioni alternative. Il suo legame con il club, che non ha voluto cederlo in prestito l’estate scorsa proprio su input del mentore Chivu, dev’essere più forte di ogni altro richiamo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Intanto però è tempo di dedicarsi all’attualità: Esposito ha finora segnato 7 gol e punta più o meno dichiaratamente alla doppia cifra per chiudere in bellezza la sua prima annata vera da attaccante dell’Inter. Ha avuto la pazienza di aspettare, di valorizzare ogni minuto passato in campo e adesso scopre il piacere di essere indispensabile, grazie anche a un corpo che non avverte la fatica, neppure a livello neuromuscolare: da un punto di vista atletico, potrebbe giocare sempre, ogni tre giorni o anche due. Ma non approfitterà del miglioramento di status per adagiarsi sui benefici della notorietà: ha compreso, ben consigliato dalla famiglia e dal punto di riferimento Lautaro, di essere solo all’inizio di un percorso che può rivelarsi magnifico", spiega il quotidiano.