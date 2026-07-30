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Sembrava essere finita all'Inter l'era dei parametri zero: e invece lunedì è arrivata la zampata, con la chiusura per John Stones per rinforzare la difesa. Il suo arrivo cosa significa in ottica futura in riferimento a questo tipo di profilo? Risponde il Corriere dello Sport.

"Sembrava che l’Inter avesse rinunciato ad inseguire calciatori svincolati, in particolare quelli più in là con l’età. Nella visione di Oaktree, infatti, quel tipo di giocatori non garantiva valore al club. A meno di scovarne qualcuno più giovane, una sorta di occasione, ma solo a costi di commissione contenuti. Beh, Stones, con i suoi 32 anni, rappresenta quantomeno un’eccezione.

Compensata sia dal contratto biennale e sia dalle commissioni contenute dei suoi agenti, attorno ai 3 milioni di euro. Non è detto, quindi, che sia una svolta. Ma almeno il segnale che ci sia disponibilità e apertura ad adottare anche questo tipo di soluzioni. Tanto più che Marotta e Ausilio, negli anni, hanno dimostrato più volte di sapersi districare al meglio in questo tipo di mercato. E i trofei piazzati nella bacheca di viale Liberazione sono lì a dimostrarlo".