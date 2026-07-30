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L'Inter non molla la presa per Curtis Jones: è lui il giocatore che Chivu desidera di più e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per provare a regalarglielo.

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Spiega La Gazzetta dello Sport: "Ieri sera l’area sportiva nerazzurra era a cena con il tecnico ad Appiano prima di salire su un volo intercontinentale in partenza alle 22.30: il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio non sono andati nella tournée tra Hong Kong e Perth, ma hanno comunque fatto un punto con lo staff sulle prossime operazioni strategiche.

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Si aspetterà che si calmino le acque e si raffreddino i prezzi sulla fascia destra, e intanto si continuerà a tenere ben teso il filo che collega Milano a Liverpool: i dirigenti hanno detto a Chivu che continueranno a stare dietro alla preda in maglia rossa".