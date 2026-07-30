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Dopo aver chiuso John Stones, l'Inter ora si occuperà delle uscite per poi tornare sul mercato in entrata e provare l'affondo decisivo per Curtis Jones.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, "i nerazzurri restano tatticamente alla finestra, anche se dovranno fare comunque spazio in casa: per fare entrare l’inglese, serviranno alcune uscite. L’Inter ha già trovato una sistemazione ad Akinsanmiro (al Monza per 7,5 milioni più percentuale sulla rivendita e niente recompra), presterà Massolin e cederà Asllani (nessuno dei due è partito per la tournée causa infortunio).

Ma soprattutto dovrà affrontare il caso sempre più rovente di Davide Frattesi. L’azzurro batte i piedi per far ripartire la carriera altrove, ma finora non sono arrivate offerte degne: ciò non toglie la volontà comune di separarsi presto, senza che volino gli stracci".