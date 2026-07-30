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Il mercato dell'Inter prende forma: oggi è il giorno di John Stones, che arriverà in Italia per visite mediche e firma. Ma il club nerazzurro tiene il mirino ancora puntato sull'Inghilterra, perché Cristian Chivu continua a chiedere ai dirigenti Curtis Jones per il centrocampo. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Oltre ai sei nel gioco delle coppie (un titolare e un backup tra regista e mezzali), alla fine dovrebbe esserci un settimo capace di sparigliare le carte, con caratteristiche diverse da tutti quelli in rosa.

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Nella ricerca di questo prototipo, l’Inter si è fermata di nuovo in Premier seguendo sempre l’indicazione dell’allenatore: Christian Chivu vuole Curtis Jones, infelice nel “suo” Liverpool. Lui e non altri tra quelli vagamente prendibili con fattezze simili in Europa. Il tecnico romeno voleva l’inglese prima, quando la campagna trasferimenti non era ancora partita, e lo vuole adesso, mentre un colpo in difesa è già stato sparato. L’ultimo contatto con il club inglese ha permesso ai nerazzurri di verificare la distanza tra i due punti di partenza: i 25 milioni offerti dall’Inter sono lontani dai 40 richiesti e considerati troppi per un giocatore comunque in scadenza nel 2027 e ai margini del progetto tecnico anche con il nuovo allenatore Iraola.

Il tavolo potrebbe, però, essere rovesciato ad agosto inoltrato: il Liverpool potrebbe tenere ancora lì parcheggiato il centrocampista fatto in casa e a quel punto, magari, abbassare la richiesta esosa, visto il rischio che il giocatore finisca per firmare a zero per un altro club a gennaio. Di certo, il 25enne Jones ha dato tutte le aperture del caso alla destinazione italiana e si vedrebbe bene a Milano assieme al connazionale Stones".