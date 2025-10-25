L'Inter la scorsa estate ha messo a segno un colpo in prospettiva sul mercato acquisendo dalla Dinamo Zagabria Petar Sucic: il croato ha grande talento ma ancora deve svezzarsi e imporsi in nerazzurro.

Ma il club di viale della Liberazione non si ferma e, secondo Niccolò Ceccarini su TMW, è al lavoro per un altro acquisto "in famiglia".

"Se gli obiettivi per l’anno prossimo sono un portiere e un difensore la società negli ultimi tempi sta seguendo con grande interesse Luka Sucic (cugino di Petar) centrocampista molto talentuoso classe 2002 della Real Sociedad, in ascesa nel panorama europeo. Su di lui ci sono già diversi club europei. Anche la Juventus da tempo è sulle sue tracce", si legge.