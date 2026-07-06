Il tecnico nerazzurro spinge per il centrocampista inglese, considerato l'elemento ideale per completare la squadra

Fabio Alampi Redattore 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 19:02)

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L'Inter non ha mollato la presa per Curtis Jones. Tutt'altro. Il centrocampista inglese del Liverpool rimane un obiettivo primario per il club di viale della Liberazione, con Cristian Chivu che lo considera l'elemento ideale per completare la squadra. Una trattativa solamente in stand by, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter non ha mai mollato la presa su Jones. Sa bene che un po' di attendismo potrebbe essere la strategia migliore da seguire, considerando la ferma volontà del centrocampista di trasferirsi a Milano e il contratto in scadenza ormai tra meno di un anno, il 30 giugno del 2027".

Chivu ha scelto — "La dirigenza nerazzurra ha soltanto messo in pausa il film di una trattativa che era partita già nel gennaio scorso, si è interrotta nuovamente un paio di settimane fa circa ma è comunque destinata a ripartire. Perché Jones ha esattamente le caratteristiche che ad oggi latitano tra i centrocampisti già presenti in rosa (certamente non inferiori, ma diversi) ed è ciò che ha convinto pure Cristian Chivu che l'aggiunta perfetta da fare al reparto nevralgico nerazzurro corrisponda precisamente al profilo dell'inglese".

Questione di priorità — "Oggi l'attenzione di Marotta ed Ausilio è concentrata più sull'urgenza di sistemare la fascia destra e concludere la trattativa con l'Union Saint-Gilloise per l'israeliano Khalaili, ma subito dopo tornerà a spostarsi su Jones. Un centrocampista moderno, capace di adattarsi ad ogni situazione e ad ogni ruolo con la massima applicazione e un'ottima resa in qualsiasi zona, che si tratti della corsia bassa, alta, del centro o della trequarti. Un profilo tecnico ma capace di reggere contro avversari più strutturati anche sul piano fisico, abile negli strappi e negli inserimenti. Ecco perché l'Inter lo considera il "top target" da regalare a Cristian Chivu, che ha espresso una netta preferenza per l'inglese rispetto ad altre candidature nel mezzo".