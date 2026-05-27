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calciomercato
Mercato, La Stampa: “Inter ha mosso passi concreti per Bremer! E la Juve può accontentarsi di…”
L'Inter è alla ricerca di un difensore di livello per la prossima stagione e oltre ai nomi di Solet e Muharemovic c'è da aggiungere anche quello di Gleison Bremer della Juventus. Almeno secondo La Stampa.
Scrive il quotidiano: "Sarà qui il mercato dei big a tenere banco in uscita in casa Juve, a cominciare da chi ha già manifestato qualche malumore. Uno su tutti Gleison Bremer. La clausola rescissione del difensore brasiliano da 58 milioni appare fissata su una valutazione pre- infortunio, la Juve potrebbe essere costretta ad accontentarsi anche di molto meno.
E su di lui c’è una società su tutte che per ora ha mosso passi concreti almeno con il suo entourage, l’Inter campione d’Italia: ai nerazzurri non verranno fatti grossi sconti, ma dalla premier sono ancora molto timidi gli interessamenti per lui".
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