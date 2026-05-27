Per la prossima stagione oltre ai nomi di Solet e Muharemovic c'è da aggiungere anche quello di Gleison Bremer della Juventus

L'Inter è alla ricerca di un difensore di livello per la prossima stagione e oltre ai nomi di Solet e Muharemovic c'è da aggiungere anche quello di Gleison Bremer della Juventus. Almeno secondo La Stampa.