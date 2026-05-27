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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “De Vrij parla con l’Inter di rinnovo! Decisione presa per Acerbi: ecco cosa farà”
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Romano: “De Vrij parla con l’Inter di rinnovo! Decisione presa per Acerbi: ecco cosa farà”
Occhio ai giocatori in scadenza con l'Inter: ecco cosa risulta sul futuro di De Vrij e Acerbi secondo Fabrizio Romano
Occhio ai giocatori in scadenza con l'Inter: al momento l'unico certo della permanenza è Henrikh Mkhitaryan, col quale è stato trovato un accordo col rinnovo.
Secondo Fabrizio Romano, non firmerà invece Francesco Acerbi, sono arrivate conferme in queste ore: manteniamo un punto di domanda su De Vrij che parla con l'Inter di rinnovo. Ha offerte dall'estero, dovrà fare una scelta di vita.
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