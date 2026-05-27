"Adesso è il momento delle firme: il nuovo accordo prevederà come scadenza il 2028, con opzione per il rinnovo fino al 2029. Questo, invece, non è per nulla un dettaglio, specie pensando alla storia recente".

"Detto che la decisione rimarrebbe in mano alla società, e che comandano i risultati, allo stesso Inzaghi non era mai stato concesso un contratto così lungo, ed è stato uno dei tanti temi che, nel tempo, ha logorato il rapporto. Sono i vantaggi del "buona la prima" fatto registrare da Chivu in questa stagione".