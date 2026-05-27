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Tuttosport, retroscena sul rinnovo di Chivu: “Nemmeno a Inzaghi era mai stato concesso…”
L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che ormai ci siamo per il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter. Citando anche Simone Inzaghi...
L'edizione odierna di Tuttosport riferisce che ormai ci siamo per il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter. Citando anche Simone Inzaghi... Scrive il quotidiano:
"Adesso è il momento delle firme: il nuovo accordo prevederà come scadenza il 2028, con opzione per il rinnovo fino al 2029. Questo, invece, non è per nulla un dettaglio, specie pensando alla storia recente".
"Detto che la decisione rimarrebbe in mano alla società, e che comandano i risultati, allo stesso Inzaghi non era mai stato concesso un contratto così lungo, ed è stato uno dei tanti temi che, nel tempo, ha logorato il rapporto. Sono i vantaggi del "buona la prima" fatto registrare da Chivu in questa stagione".
(Fonte: Tuttosport)
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