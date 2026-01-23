La dirigenza nerazzurra lo apprezza come professionista e come persona, sono convinti che la sua presenza possa fare bene al gruppo

Marco Astori Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 17:16)

A fine stagione l'Inter subirà diversi cambiamenti in rosa: tanti giocatori andranno infatti a fine contratto e lasceranno Milano. Uno di questi è Yann Sommer, che sta vivendo la sua ultima annata nerazzurra: e nelle ultime ore sono due i nomi accostati con forza ai pali dell'Inter, quelli del Dibu Martinez e Guglielmo Vicario. Ma ecco chi davvero vuole prendere la società in estate tra i due.

"Il nome che resiste è quello di Guglielmo Vicario, seguito dai tempi di Empoli. La dirigenza nerazzurra lo apprezza come professionista e come persona, sono convinti che la sua presenza possa fare bene al gruppo e che possa farsi rispettare sul terreno di gioco. C’è inoltre un altro aspetto molto importante da considerare, anche se per adesso possiamo parlare solo di spifferi o indiscrezioni, visto che il diretto interessato non si è mai personalmente esposto in merito alla questione.

Pare, però, che Vicario voglia rientrare in Italia e spesso il portiere del Tottenham è stato avvistato proprio a Milano negli ultimi tempi. Anche il suo è un contratto lungo, in scadenza nel 2028 con il Tottenham, un club con il quale non è mai semplice trattare, ma la questione sembra destinata a “scaldarsi” ed entrare nel vivo la prossima estate. Vicario è il nome in cima alla lista dei preferiti in casa Inter", spiega Calciomercato.com.