Continua a essere un tema caldo, in casa Inter, quello del portiere del futuro. Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:
Moretto svela: “Inter, pista concreta. I nerazzurri per l’estate lavorano intensamente su…”
"L'Inter sta lavorando intensamente per il portiere del futuro. Da quello che ci dicono, resisterà con forza nel borsino il nome di Guglielmo Vicario. Ha grande voglia di tornare in Italia e nei mesi scorsi ci sono già stati dei contatti. Questa possibilità potrebbe diventare sempre più concreta nelle prossime settimane".
"L'Inter ci sta lavorando intensamente, è lui il favorito per la porta per determinate caratteristiche. Occhio a questa pista".
