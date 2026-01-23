FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto svela: “Inter, pista concreta. I nerazzurri per l’estate lavorano intensamente su…”

calciomercato

Moretto svela: “Inter, pista concreta. I nerazzurri per l’estate lavorano intensamente su…”

Moretto svela: “Inter, pista concreta. I nerazzurri per l’estate lavorano intensamente su…” - immagine 1
Continua a essere un tema caldo, in casa Inter, quello del portiere del futuro. Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Continua a essere un tema caldo, in casa Inter, quello del portiere del futuro. Ne ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano:

Inter-Pisa, pronostico risultato esatto: stuzzica questa quota con clean sheet

Moretto svela: “Inter, pista concreta. I nerazzurri per l’estate lavorano intensamente su…”- immagine 2
Getty Images

"L'Inter sta lavorando intensamente per il portiere del futuro. Da quello che ci dicono, resisterà con forza nel borsino il nome di Guglielmo Vicario. Ha grande voglia di tornare in Italia e nei mesi scorsi ci sono già stati dei contatti. Questa possibilità potrebbe diventare sempre più concreta nelle prossime settimane".

Moretto svela: “Inter, pista concreta. I nerazzurri per l’estate lavorano intensamente su…”- immagine 3
Getty Images

"L'Inter ci sta lavorando intensamente, è lui il favorito per la porta per determinate caratteristiche. Occhio a questa pista".

Leggi anche
Romano: “Perisic ha detto subito sì, da 10 giorni: cosa manca. Inter disposta a…”
In Turchia – Besiktas, offerta ufficiale per Luis Henrique: l’Inter non la considera...

© RIPRODUZIONE RISERVATA