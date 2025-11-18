Occhio al futuro di Luis Henrique. Il brasiliano fin qui nella sua esperienza all'Inter non è riuscito ad imporsi e a tratti ha anche deluso: ecco perché non è assolutamente da escludere una sua partenza già a gennaio. Spiega Tuttosport: "La sua pozione naturale rimane quella di ala offensiva nel tridente. Caratteristiche che mal si conciliano con la presenza in fase difensiva richiesta a chi deve svolgere il ruolo di esterno a tutta fascia.
Tra l’altro le apparizioni in campo fino a questo momento dell’ex Marsiglia sono state tutt’altro che trascendentali. Tanto che non va neppure esclusa la sua partenza nella finestra di mercato invernale. Un modo, forse più efficace, per garantirgli continuità di impiego: in prestito, così da ritrovarsi poi un “nuovo acquisto” la prossima estate.
A maggior ragione se dovesse accasarsi per 6 mesi in un altro club italiano. Soluzione questa che gli garantirebbe un pieno apprendistato nel nostro calcio con conseguenti vantaggi pure per l’Inter in prospettiva futura".
