La capolista Inter sta iniziando a scandagliare il mercato alla ricerca di un possibile innesto per allargare la rosa

Marco Astori Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 08:16)

Quello del portiere e quello del difensore centrale sono sicuramente due obiettivi sul mercato dell'Inter: ma non per gennaio, sessione nella quale il club nerazzurro proverà a prendere un altro tipo di calciatore. Lo spiega oggi Tuttosport: "In fondo gennaio non è poi così lontano. Motivo per cui anche la capolista Inter sta iniziando a scandagliare il mercato alla ricerca di un possibile innesto per allargare la rosa, alzandone al tempo stesso la competitività.

La classica occasione di gennaio come amerebbe definirla il presidente Marotta e per la quale il dt Piero Ausilio e il suo braccio destro Dario Baccin sono già all’erta. Fari puntati su un esterno destro a tutta fascia. Un quinto per dirla alla maniera ormai abituale di molti allenatori.

Ruolo questo che i nerazzurri hanno un po’ scoperto, a maggior ragione dopo l’infortunio di Denzel Dumfries che resta il padrone della fascia destra nerazzurra. Al tempo stesso, però, manca chi possa dare il cambio all’olandese, facendolo talvolta rifiatare. Sulla carta ci sarebbero Matteo Darmian e Luis Henrique, ma per motivi diversi non offrono le giuste garanzie".