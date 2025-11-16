Una delle lacune della rosa dell'Inter è la mancanza di un vice Dumfries. Non una novità in casa nerazzurra: la dirigenza interista da anni sta provando a investire in quel settore di campo, senza però riuscire a trovare una soluzione valida. Luis Henrique è solo l'ultimo esempio, come ricorda il Corriere dello Sport: "A rendere strettamente necessario il recupero di Dumfries in casa Inter è la consapevolezza di non avere in rosa a oggi un'alternativa valida. Non che i dirigenti non abbiano provato ad assortire meglio la corsia destra, anche attraverso un investimento notevole".
news
Da Cuadrado a Buchanan e Luis Henrique: Inter, com’è difficile trovare un vice Dumfries
Via vai sulla fascia destra—
"Luis Henrique, pagato 25 milioni questa estate e ancora oggetto misterioso, è soltanto l'ultimo degli acquisti negli anni chiamati a riempire la casella di vice: prima del brasiliano era toccato a Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero al termine della sua avventura alla Juventus, e a Tajon Buchanan. Il colombiano, operatosi al tendine d'Achille, è rimasto ai box circa 4 mesi durante la sua avventura a Milano. In totale, ben 31 le partite saltate per infortunio. Il canadese, preso in fretta e furia a gennaio 2024, non solo non è mai riuscito a imporsi con Inzaghi nei primi sei mesi, ma l'estate successiva ha addirittura rimediato in nazionale una frattura della tibia. Al suo rientro non è riuscito comunque a convincere, costringendo l'Inter a spedirlo altrove".
Chivu cala il jolly?—
"Finora, dunque, le riserve dell'olandese non hanno avuto una gran fortuna. Sembra quasi una maledizione, che intanto Chivu ha deciso di combattere con l'impiego di Carlos Augusto a destra nelle ultime gare. Anche il recupero di Darmian aiuterà. Presto però bisognerà intervenire ancora".
© RIPRODUZIONE RISERVATA