Una delle lacune della rosa dell'Inter è la mancanza di un vice Dumfries . Non una novità in casa nerazzurra: la dirigenza interista da anni sta provando a investire in quel settore di campo, senza però riuscire a trovare una soluzione valida. Luis Henrique è solo l'ultimo esempio, come ricorda il Corriere dello Sport: "A rendere strettamente necessario il recupero di Dumfries in casa Inter è la consapevolezza di non avere in rosa a oggi un'alternativa valida. Non che i dirigenti non abbiano provato ad assortire meglio la corsia destra, anche attraverso un investimento notevole".

Via vai sulla fascia destra

"Luis Henrique, pagato 25 milioni questa estate e ancora oggetto misterioso, è soltanto l'ultimo degli acquisti negli anni chiamati a riempire la casella di vice: prima del brasiliano era toccato a Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero al termine della sua avventura alla Juventus, e a Tajon Buchanan. Il colombiano, operatosi al tendine d'Achille, è rimasto ai box circa 4 mesi durante la sua avventura a Milano. In totale, ben 31 le partite saltate per infortunio. Il canadese, preso in fretta e furia a gennaio 2024, non solo non è mai riuscito a imporsi con Inzaghi nei primi sei mesi, ma l'estate successiva ha addirittura rimediato in nazionale una frattura della tibia. Al suo rientro non è riuscito comunque a convincere, costringendo l'Inter a spedirlo altrove".