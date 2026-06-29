FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Messaggero sicuro: “Inter sbloccherà quest’operazione in entrata a settimana iniziata”

calciomercato

Mercato, Messaggero sicuro: “Inter sbloccherà quest’operazione in entrata a settimana iniziata”

Inter
Il ritiro si avvicina e Cristian Chivu vorrebbe avere già parte del mercato a disposizione: ecco perché a breve può chiudersi la prima operazione in entrata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Comincia una settimana importante in casa Inter: dopo l'affare Palestra sfumato e la suggestione Nico Paz svanita, il club nerazzurro deve cominciare a chiudere gli innesti che servono.

Inter Marotta Ausilio
Getty

Il ritiro si avvicina e Cristian Chivu vorrebbe avere già parte del mercato a disposizione per metà luglio: ecco perché a breve può chiudersi la prima operazione in entrata.

Mercato, Messaggero sicuro: “Inter sbloccherà quest’operazione in entrata a settimana iniziata”- immagine 3
Getty Images

"Provedel all'Inter si sbloccherà quasi sicuramente nella settimana appena iniziata, poi toccherà al resto della compagnia", spiega Il Messaggero.

Leggi anche
Inter, Chalobah ha scavalcato Solet: la richiesta del Chelsea. Ma c’è il Como
Inter, freddezza su Solet: due i motivi. Alternative? Due i nomi in cima alla lista

© RIPRODUZIONE RISERVATA