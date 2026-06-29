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fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Messaggero sicuro: “Inter sbloccherà quest’operazione in entrata a settimana iniziata”
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Mercato, Messaggero sicuro: “Inter sbloccherà quest’operazione in entrata a settimana iniziata”
Il ritiro si avvicina e Cristian Chivu vorrebbe avere già parte del mercato a disposizione: ecco perché a breve può chiudersi la prima operazione in entrata
Comincia una settimana importante in casa Inter: dopo l'affare Palestra sfumato e la suggestione Nico Paz svanita, il club nerazzurro deve cominciare a chiudere gli innesti che servono.
Il ritiro si avvicina e Cristian Chivu vorrebbe avere già parte del mercato a disposizione per metà luglio: ecco perché a breve può chiudersi la prima operazione in entrata.
"Provedel all'Inter si sbloccherà quasi sicuramente nella settimana appena iniziata, poi toccherà al resto della compagnia", spiega Il Messaggero.
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