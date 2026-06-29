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Inter su Pisilli? Ecco come risponderebbero la Roma e il giocatore

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Nella giornata di oggi si è fatta strada l'ipotesi di un interesse dei nerazzurri nei confronti del centrocampista giallorosso
Fabio Alampi Redattore 

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Nella giornata di oggi si è fatta strada l'ipotesi di un interesse dell'Inter nei confronti di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma. Il Corriere dello Sport ha provato a ipotizzare l'eventuale sviluppo di questa trattativa: "Ha tutti i requisiti da Inter: giovane, 21 anni, italiano - aspetti che mettono l'operazione in pole per gradimento assoluto dei parametri di investimento - è nazionale e ha una quotazione da 25 milioni e uno stipendio dentro i 2,5. Sono così concepiti gli affari per cui Oaktree dà il via libera senza bisogno di autorizzazioni sovrane. Pisilli sarebbe un colpo in continuità tecnica con Frattesi (in uscita).

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Getty Images

La Roma ha fatto arrivare a chiare note l'idea di non svendere, di non sentire cappi vincolanti al collo e di poter far fronte al rispetto dei parametri Uefa anche con le cessioni di piccolo cabotaggio avviate. In più Pisilli ha tutta l'intenzione di restare e di giocare la Champions con la sua squadra del cuore. Ma se davvero le prossime 48 ore portassero all'offerta da Milano verso la Capitale quei 25 (più bonus) sarebbero una plusvalenza netta. E un pensiero lo farebbero tutti".

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