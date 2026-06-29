Nella giornata di oggi si è fatta strada l'ipotesi di un interesse dell'Inter nei confronti di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Roma. Il Corriere dello Sport ha provato a ipotizzare l'eventuale sviluppo di questa trattativa: "Ha tutti i requisiti da Inter: giovane, 21 anni, italiano - aspetti che mettono l'operazione in pole per gradimento assoluto dei parametri di investimento - è nazionale e ha una quotazione da 25 milioni e uno stipendio dentro i 2,5. Sono così concepiti gli affari per cui Oaktree dà il via libera senza bisogno di autorizzazioni sovrane. Pisilli sarebbe un colpo in continuità tecnica con Frattesi (in uscita).