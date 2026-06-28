"Due come Marotta e Ausilio devono trovare le alternative valide con il tempo di cui hanno bisogno senza fretta", commenta Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 18:32)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato partendo dalle parole di Perisic che non chiudono ad un ritorno all'Inter:

"Perisic poteva tornare all'Inter, a gennaio, in una situazione contingente, con un infortunio grave da sostituire. Se devo pensare che una squadra che vince campionato e Coppa Italia deve pensare di portare a casa uno che ha l'età che ha… Lunga vita a Ivan Perisic, poteva essere un'operazione intelligente a gennaio ma l'Inter ora non deve andare su Perisic ma su un giocatore diverso. Non rientra neanche nei parametri di Oaktree. In quel momento, a gennaio, poteva essere un'opzione e poteva tornare utile.

Con 2 mesi di mercato e saltato Palestra, spero, credo e pretendo che si vada su un profilo da Inter. Gli altri investono sempre e l'Inter si porta dietro il tesoretto che diventa un tesoro. Due come Marotta e Ausilio devono trovare le alternative valide con il tempo di cui hanno bisogno senza fretta. L'importante è accontentare Chivu, se si vuole mantenere la competitività servono giocatori pronti, da Inter, e magari anche altri giovani. Per sostituire Dumfries, non serve un giocatore forte tra 2-3 anni, serve uno pronto.

Prima di massacrare Marotta e Ausilio dico che non è il momento e non è il tempo, a fine mercato, con la rosa finita, faremo valutazioni, oggi è presto. Non capisco tutto questo malumore, questa esasperazione dovrebbero averla gli altri, non i tifosi dell'Inter. Detto questo, il Napoli ha una bella squadra, ha fatto investimento e delle belle cessioni, e quindi dovrà fare anche qualcosa anche l'Inter per mantenere questo livello"