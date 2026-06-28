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calciomercato
Musmarra: “Mercato? Non capisco il malumore dei tifosi dell’Inter. Perisic? Oaktree…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul mercato partendo dalle parole di Perisic che non chiudono ad un ritorno all'Inter:
"Perisic poteva tornare all'Inter, a gennaio, in una situazione contingente, con un infortunio grave da sostituire. Se devo pensare che una squadra che vince campionato e Coppa Italia deve pensare di portare a casa uno che ha l'età che ha… Lunga vita a Ivan Perisic, poteva essere un'operazione intelligente a gennaio ma l'Inter ora non deve andare su Perisic ma su un giocatore diverso. Non rientra neanche nei parametri di Oaktree. In quel momento, a gennaio, poteva essere un'opzione e poteva tornare utile.
Con 2 mesi di mercato e saltato Palestra, spero, credo e pretendo che si vada su un profilo da Inter. Gli altri investono sempre e l'Inter si porta dietro il tesoretto che diventa un tesoro. Due come Marotta e Ausilio devono trovare le alternative valide con il tempo di cui hanno bisogno senza fretta. L'importante è accontentare Chivu, se si vuole mantenere la competitività servono giocatori pronti, da Inter, e magari anche altri giovani. Per sostituire Dumfries, non serve un giocatore forte tra 2-3 anni, serve uno pronto.
Prima di massacrare Marotta e Ausilio dico che non è il momento e non è il tempo, a fine mercato, con la rosa finita, faremo valutazioni, oggi è presto. Non capisco tutto questo malumore, questa esasperazione dovrebbero averla gli altri, non i tifosi dell'Inter. Detto questo, il Napoli ha una bella squadra, ha fatto investimento e delle belle cessioni, e quindi dovrà fare anche qualcosa anche l'Inter per mantenere questo livello"
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