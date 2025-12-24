L'Inter sta cercando un sostituto di Denzel Dumfries: tra i tanti nomi accostati, uno però è da escludere ufficialmente per gennaio

Matteo Pifferi Redattore 24 dicembre - 10:51

Sono tanti i profili accostati all'Inter per la fascia destra, vista la lunga assenza di Denzel Dumfries. Luis Henrique finora ha rispettato poco le attese, fornendo buone prestazioni alternate ad altre decisamente incolori. L'esperimento Diouf non è stato così negativo ma Chivu lo ha scelto solo per alcuni finali di partita, mentre Carlos Augusto a destra è stato già bocciato.

Tra i tanti nomi che nelle ultime ore sono stati accostati all'Inter c'è anche quello di Rafik Belghali, classe 2002 del Verona. Belghali è impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria ma, in ogni caso, non potrebbe essere preso dall'Inter e neanche da altre squadre a gennaio. Perché? La risposta è presto detta: Belghali ha già vestito un'altra maglia oltre a quella del Verona in questa stagione, avendo giocato tre partite ad inizio agosto in Belgio con la maglia del Mechelen.

A livello regolamentare, infatti, un calciatore non può giocare per più di due squadre in una stagione. Ecco perché l'unica soluzione (per l'Inter o per le altre) sarebbe quello di bloccarlo in ottica giugno. Altrimenti il nome di Belghali è da scartare.