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Sky – Inter, in settimana attese novità per Palestra: la sensazione è che l’Atalanta…

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Sono attese la prossima settimana novità riguardo l'affare Palestra, obiettivo principale dell'Inter in questa finestra di mercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sono attese la prossima settimana novità riguardo l'affare Palestra, obiettivo principale dell'Inter in questa finestra di mercato. Secondo Sky Sport, sarà un weekend di sostanziale stallo, aspettando una svolta che probabilmente arriverà nei prossimi giorni.

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Sky Sport fa il punto della situazione:

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Getty

"L'obiettivo principale dell'Inter in queste prime settimane di calciomercato è Marco Palestra, ma al momento la trattativa è in fase di stallo. L'offerta dei nerazzurri di 40 milioni di euro più 5 di bonus non ha convinto l'Atalanta, che per il cartellino dell'esterno italiano vuole almeno 50 milioni di euro, a prescindere dai bonus. Il giovane classe 2007 Cocchi potrebbe essere inserito nella trattativa ma l'impressione è che la Dea voglia monetizzare. L'Inter si prenderà quindi alcuni giorni per ragionare su nuovo rilancio, la prossima settimana sono attese novità".

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