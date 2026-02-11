Il tema Benjamin Pavard è molto caldo in queste ore per quanto riguarda l'Inter: c'è da capire cosa succederà col francese a fine stagione considerando che è la scorsa estate si è trasferito al Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo Tmw, "l'idea con De Zerbi in panchina era quella di non riscattare il centrale francese al termine della stagione.
Lo scorso 1° settembre l'Inter definì la sua cessione all'OM in prestito oneroso per 2.5 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 15. Una operazione che permise alla società nerazzurra di acquistare, con la stessa formula, Manuel Akanji dal Manchester City.
Su quest'ultimo nessun dubbio: l'Inter a fine stagione lo acquisterà. Anche dovesse tornare Pavard che a quel punto verrebbe nuovamente messo sul mercato. Per l'ex Bayern un nuovo cambio di squadra in estate è insomma oggi lo scenario più plausibile, a meno che col nuovo allenatore non cambi la sua storia all'OM".
