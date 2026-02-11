C'è da capire cosa succederà col francese a fine stagione considerando che è la scorsa estate si è trasferito al Marsiglia

Il tema Benjamin Pavard è molto caldo in queste ore per quanto riguarda l'Inter: c'è da capire cosa succederà col francese a fine stagione considerando che è la scorsa estate si è trasferito al Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo Tmw, "l'idea con De Zerbi in panchina era quella di non riscattare il centrale francese al termine della stagione.