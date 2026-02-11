Si susseguono le voci di un interesse forte del Barcellona per Alessandro Bastoni. Il centrale è una delle colonne dell'Inter, ma il club Blaugrana sembra essere intenzionato davvero a provarci quest'estate.
Il centrale è una delle colonne dell'Inter, ma il club Blaugrana sembra essere intenzionato davvero a provarci quest'estate
Ecco cosa risulta a José Alvarez, giornalista del Chiringuito: "A me dicono che stanno puntando ad un difensore centrale importante e il nome che piace di più è quello di Bastoni. Si sa che la situazione è complicata e che sarebbe molto caro, ma loro stanno cercando un giocatore così per la difesa".
