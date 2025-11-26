Dopo la Juventus, sono circolate delle indiscrezioni legate ad un desiderio da parte dell'Inter di prenderlo. Col massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, ognuno ha le sue informazioni e non è questione di smentire o confermare ma dire quello che ci risulta, e a noi oggi non risulta che oggi ci siano discorsi in piedi o anche pensieri dell'Inter per Maignan.