Nelle ultime ore è stato accostato all'Inter il nome di Mike Maignan, che andrà in scadenza col Milan la prossima estate. Il francese, però, come confermato anche da Fabrizio Romano, non sembra essere una pista percorribile per il club nerazzurro al momento: "Il discorso col Milan ci risulta ancora assolutamente bloccato dall'estate.
Nelle ultime ore è stato accostato all'Inter il nome di Mike Maignan, che andrà in scadenza col Milan la prossima estate: cosa risulta
Dopo la Juventus, sono circolate delle indiscrezioni legate ad un desiderio da parte dell'Inter di prenderlo. Col massimo rispetto per chi ha riportato questa notizia, ognuno ha le sue informazioni e non è questione di smentire o confermare ma dire quello che ci risulta, e a noi oggi non risulta che oggi ci siano discorsi in piedi o anche pensieri dell'Inter per Maignan.
Anche da parte del giocatore: oggi la sua concentrazione è totale sul campo e sul Milan. E anche per il futuro Maignan-Inter è una cosa che non risulta, non risulta sia partita una macchina che sia dietro le quinte o di contatti diretti tra le parti".
