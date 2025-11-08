FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Romano: “C’è chi chiede se l’Inter tornerà su Lookman a gennaio: posso dirvi che…”

calciomercato

Mercato, Romano: “C’è chi chiede se l’Inter tornerà su Lookman a gennaio: posso dirvi che…”

Mercato, Romano: “C’è chi chiede se l’Inter tornerà su Lookman a gennaio: posso dirvi che…” - immagine 1
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Ademola Lookman
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Ademola Lookman: "E' evidente che la situazione tra l'Atalanta e Lookman resti poco sereno, ma ad oggi continua a non risultare una trattativa o dei contatti in corso per lui.

Mercato, Romano: “C’è chi chiede se l’Inter tornerà su Lookman a gennaio: posso dirvi che…”- immagine 2
Getty Images

C'è chi chiede se l'Inter possa tornare a gennaio approfittando di queste crepe, ma oggi non risulta che sia operativa su questo discorso: l'Inter ha abbandonato un po' i rapporti e i contatti con gli agenti da mesi, da quando si è spenta l'operazione a fine luglio.

Mercato, Romano: “C’è chi chiede se l’Inter tornerà su Lookman a gennaio: posso dirvi che…”- immagine 3
Getty Images

E da lì non si è rifatta viva per studiare un prestito o altro. Oggi è un discorso che va lasciato lì: Lookman piaceva ed è stato il primo obiettivo, ma oggi il discorso è fermo lì e non si sta lavorando ad un ritorno su Lookman".

Leggi anche
Retroscena Frattesi: Juve e Napoli ci hanno provato. Inter ha chiesto cifra choc:...
Gazzetta sicura: “Inter, Frattesi chiederà la cessione a gennaio! Tutti i dettagli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA