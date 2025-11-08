Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Ademola Lookman: "E' evidente che la situazione tra l'Atalanta e Lookman resti poco sereno, ma ad oggi continua a non risultare una trattativa o dei contatti in corso per lui.
Mercato, Romano: “C’è chi chiede se l’Inter tornerà su Lookman a gennaio: posso dirvi che…”
C'è chi chiede se l'Inter possa tornare a gennaio approfittando di queste crepe, ma oggi non risulta che sia operativa su questo discorso: l'Inter ha abbandonato un po' i rapporti e i contatti con gli agenti da mesi, da quando si è spenta l'operazione a fine luglio.
E da lì non si è rifatta viva per studiare un prestito o altro. Oggi è un discorso che va lasciato lì: Lookman piaceva ed è stato il primo obiettivo, ma oggi il discorso è fermo lì e non si sta lavorando ad un ritorno su Lookman".
