Lo scenario ora si fa sempre più concreto: Davide Frattesi può davvero lasciare l'Inter nella sessione di mercato di gennaio

Marco Astori Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 08:32)

Lo scenario ora si fa sempre più concreto: Davide Frattesi può davvero lasciare l'Inter nella sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista sta ottenendo poco minutaggio anche in questa stagione e diversi club sono interessati a lui.

In estate ci ha provato l'Atletico Madrid, senza però presentare un'offerta ai piani alti nerazzurri. In Serie A, invece, si sono fatte avanti Roma, Juve e Napoli.

Scrive La Gazzetta dello Sport: "Nessuna trattativa: l’Inter aveva chiesto 45 milioni ai giallorossi e circa 70 agli azzurri e ai bianconeri. Un prezzo provocatorio, ovviamente. Marotta e Ausilio non vorrebbero cedere Frattesi a una potenziale/diretta concorrente per lo scudetto (Conte in testa)".