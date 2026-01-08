Il mercato di gennaio dell'Inter può regalare anche colpi a sorpresa e che potrebbero regalare a Cristian Chivu nuovi arrivi di spessore. Uno di questi potrebbe essere Dodò, in uscita dalla Fiorentina vista la stagione particolare della viola, e che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri. Oggi La Nazione parla di un possibile scambio con de Vrij:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, il mercato può regalare un ottimo colpo: “Ipotesi di uno scambio a sorpresa in Serie A”
calciomercato
Inter, il mercato può regalare un ottimo colpo: “Ipotesi di uno scambio a sorpresa in Serie A”
Il mercato di gennaio dell'Inter può regalare anche colpi a sorpresa e che potrebbero regalare a Cristian Chivu nuovi arrivi di spessore
"Va avanti parallelo anche l’altro mercato. La Fiorentina prenderà un centrale (Viti rientrerà al Nizza per poi essere prestato altrove). Obiettivi noti, da Dragusin a Becao passando per Coppola, De Winter, Vavro e Diogo Leite".
"Occhio anche a De Vrij, che l’Inter potrebbe usare come pedina in parziale contropartita per Dodo (sono attesi movimenti in tal senso dei nerazzurri). E lo stesso difensore olandese ha interesse nel trovare una squadra che lo faccia giocare in ottica Mondiale".
Fonte: La Nazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA