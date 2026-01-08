Il mercato di gennaio dell'Inter può regalare anche colpi a sorpresa e che potrebbero regalare a Cristian Chivu nuovi arrivi di spessore. Uno di questi potrebbe essere Dodò, in uscita dalla Fiorentina vista la stagione particolare della viola, e che sarebbe entrato nel mirino dei nerazzurri. Oggi La Nazione parla di un possibile scambio con de Vrij:

"Occhio anche a De Vrij, che l’Inter potrebbe usare come pedina in parziale contropartita per Dodo (sono attesi movimenti in tal senso dei nerazzurri). E lo stesso difensore olandese ha interesse nel trovare una squadra che lo faccia giocare in ottica Mondiale".