Ivan Perisic , ex esterno dell'Inter , ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria con la sua Croazia contro Montenegro: "La Croazia c'è sempre, abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, ma come al solito abbiamo dimostrato carattere.

Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e abbiamo vinto, è l'importante. Perché l'Italia non va ai Mondiali? Non lo so, non posso spiegarlo: noi cerchiamo di essere sempre squadra e l'abbiamo dimostrato, è questo che conta, solo così puoi fare i risultati.