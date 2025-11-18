FC Inter 1908
news

Perisic: “Derby? Di là c’è il mio capitano Modric ma io tiferò sempre Inter”

Ivan Perisic, ex esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria con la sua Croazia contro Montenegro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ivan Perisic, ex esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria con la sua Croazia contro Montenegro: "La Croazia c'è sempre, abbiamo cambiato un paio di giocatori e cominciato male, ma come al solito abbiamo dimostrato carattere.

Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e abbiamo vinto, è l'importante. Perché l'Italia non va ai Mondiali? Non lo so, non posso spiegarlo: noi cerchiamo di essere sempre squadra e l'abbiamo dimostrato, è questo che conta, solo così puoi fare i risultati.

Derby? Tifo sempre Inter: c'è il mio capitano Modric, ma io sono per l'Inter e lui per il Milan, vedremo cosa succederà".

