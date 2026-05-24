FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, fosse per Stankovic pochi dubbi sul futuro! Lui chiaro: o sarà Inter oppure…

calciomercato

Mercato, fosse per Stankovic pochi dubbi sul futuro! Lui chiaro: o sarà Inter oppure…

Mercato, fosse per Stankovic pochi dubbi sul futuro! Lui chiaro: o sarà Inter oppure… - immagine 1
La certezza è che l'Inter lo riporterà a casa attivando la recompra dal Bruges, ma valuterà le offerte: e lui ha già chiaro il futuro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

E' ancora tutto da decidere il futuro di Aleksandar Stankovic. La certezza è che l'Inter lo riporterà a casa attivando la recompra dal Bruges, ma in caso di offerte allettanti potrebbe anche valutare una sua partenza immediata.

Mercato, fosse per Stankovic pochi dubbi sul futuro! Lui chiaro: o sarà Inter oppure…- immagine 2
Getty

Intanto però la sua volontà è chiara, come spiega Tuttosport: "Brentford e Newcastle (che forse dovrà sostituire Tonali) hanno già mostrato interesse per il figlio d’arte, che però dal canto suo, sia per quello che rappresenta l’Inter nella sua testa, mai come questa volta l’espressione di “sogno realizzato” sarebbe calzante, sia per lo speciale rapporto con Chivu - che considera il serbo come un figlio -, avrebbe come obiettivo principale quello di giocarsi le sue carte a Milano, altrimenti rimarrebbe volentieri al Bruges, dove sarebbe un titolare inamovibile di una squadra che punterà a conquistare ancora una volta il titolo nazionale e a fare bella figura in Champions League.

Mercato, fosse per Stankovic pochi dubbi sul futuro! Lui chiaro: o sarà Inter oppure…- immagine 3
BRUGES, BELGIUM - AUGUST 27: Aleksandar Stankovi #25 of Club Brugge KV reacts after scoring his teams fifth goal in the first half of the UEFA Champions League Play-offs Round Second Leg match between Club Brugge and Rangers at Jan Breydelstadion on August 27, 2025 in Bruges, Belgium. (Photo by Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Chiaramente l’ultima parola spetterà all’Inter - che a centrocampo insegue Konè e Jones -, ma al momento se fosse per Stankovic ci sarebbero pochi dubbi su quale casacca indossare nella prossima annata".

Leggi anche
Mercato, è sicuro: dopo la riunione di martedì, l’Inter comprerà certamente…
Barzaghi (Sky): “Inter, i 5 in bilico e le ultime sul portiere! E ho saputo che Stankovic...

© RIPRODUZIONE RISERVATA