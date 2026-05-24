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calciomercato
Mercato, fosse per Stankovic pochi dubbi sul futuro! Lui chiaro: o sarà Inter oppure…
E' ancora tutto da decidere il futuro di Aleksandar Stankovic. La certezza è che l'Inter lo riporterà a casa attivando la recompra dal Bruges, ma in caso di offerte allettanti potrebbe anche valutare una sua partenza immediata.
Intanto però la sua volontà è chiara, come spiega Tuttosport: "Brentford e Newcastle (che forse dovrà sostituire Tonali) hanno già mostrato interesse per il figlio d’arte, che però dal canto suo, sia per quello che rappresenta l’Inter nella sua testa, mai come questa volta l’espressione di “sogno realizzato” sarebbe calzante, sia per lo speciale rapporto con Chivu - che considera il serbo come un figlio -, avrebbe come obiettivo principale quello di giocarsi le sue carte a Milano, altrimenti rimarrebbe volentieri al Bruges, dove sarebbe un titolare inamovibile di una squadra che punterà a conquistare ancora una volta il titolo nazionale e a fare bella figura in Champions League.
Chiaramente l’ultima parola spetterà all’Inter - che a centrocampo insegue Konè e Jones -, ma al momento se fosse per Stankovic ci sarebbero pochi dubbi su quale casacca indossare nella prossima annata".
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