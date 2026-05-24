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Mercato, è sicuro: dopo la riunione di martedì, l’Inter comprerà certamente…

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Come riporta Tuttosport nella sua edizione odierna, c'è già un acquisto in entrata in estate che è certo al 100%
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' terminata la stagione dell'Inter, con Cristian Chivu che ha anticipato ieri a DAZN che "hanno già cominciato a pianificare il futuro.

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E, come riporta Tuttosport, c'è già un acquisto in entrata in estate che è certo al 100%:"La certezza: l’Inter, come ribadito nella riunione di martedì tra la dirigenza nerazzurra e Chivu, riporterà certamente a casa Aleksandar Stankovic, facendo valere la recompra da 23 milioni.

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Contestualmente però i vertici del club di Viale della Liberazione valuteranno per forza le eventuali offerte che potrebbero essere ricevute per il cartellino del giocatore, soprattutto se dovessero toccare e superare i 40 milioni".

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