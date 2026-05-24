E' terminata la stagione dell'Inter , con Cristian Chivu che ha anticipato ieri a DAZN che "hanno già cominciato a pianificare il futuro.

E, come riporta Tuttosport, c'è già un acquisto in entrata in estate che è certo al 100%:"La certezza: l’Inter, come ribadito nella riunione di martedì tra la dirigenza nerazzurra e Chivu, riporterà certamente a casa Aleksandar Stankovic, facendo valere la recompra da 23 milioni.