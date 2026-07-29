L'Inter batte un colpo: il club nerazzurro ha chiuso ieri per John Stones, atteso per domani a Milano. E cosa succederà ora sul mercato?
VIDEO / Inter, i tifosi chi vorrebbero dal mercato? E spunta un nome inaspettato…
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L'Inter batte un colpo: il club nerazzurro ha chiuso ieri per John Stones, atteso per domani a Milano per visite mediche e firma. E cosa succederà ora sul mercato?
Secondo quanto riporta Sky, la volontà dell'Inter era chiudere Stones: ora il club capirà dalle cessioni che arriveranno quale sarà il budget per eventuali altre entrate. Dovrà fare un esterno di fascia, è la priorità.
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