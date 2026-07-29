Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato anche di Inter e delle ultime trattative calde in casa nerazzurra. Ecco le parole del giornalista:

Getty Images

"L'Inter sta lavorando sui rinnovi: Bisseck ha firmato fino al 2031 e si allinea ai programmi del club. Ci aveva pensato il Bayern in caso di uscita di un difensore, ma a quanto mi risulta di difensori il Bayern non ne venderà".

Getty Images

"Per l'Inter, il prossimo passaggio è Pio Esposito, ci sono già stati degli incontri con l'agente Giuffredi. C'è fiducia: quando un giocatore vuole restare e il club vuole rinnovare, è solo una questione di giorni. Si sta procedendo verso un accordo che sarà completato nei prossimi giorni. Domani, invece, sarà il giorno di Stones".