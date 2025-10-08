Non bastasse la precaria classifica, il Manchester United deve fare i conti anche con gli scontenti in rosa. Johsua Zirkzee, arrivato un anno fa dal Bologna per 40 milioni di euro, continua a non trovare spazio e gli arrivi di Sesko, Mbeumo e Cunha non sono stati certo d'aiuto. Per il 24enne attaccante olandese meno di 90 minuti complessivi in Premier League in questa stagione e zero presenze da titolare. Gli estimatori in Italia non mancano: Inter, Juve e Como potrebbero muoversi fra gennaio e giugno. Ma anche in Premier c'è chi ritiene Zirkzee un attaccante che può fare la differenza: in particolare, riportano i media inglesi, il West Ham di Nuno Espirito Santo sarebbe pronto a offrire all'ex Bologna una chance per rilanciarsi.