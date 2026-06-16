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Messaggero – Mercato, in settimana contatti Inter-Lazio per Provedel: le ultime
L'edizione odierna de Il Messaggero parla del mercato della Lazio, alle prese con una difficile situazione contabile
L'edizione odierna de Il Messaggero parla del mercato della Lazio, alle prese con una difficile situazione contabile e, in particolare, del futuro di Ivan Provedel, che in caso di permanenza di Mandas in biancoceleste potrebbe trovare meno spazio.
Il portiere è stato individuato dall'Inter come profilo d'esperienza ideale per affiancare tra i pali Josep Martinez nella prossima stagione e in settimana potrebbero esserci degli sviluppi. Scrive il quotidiano romano:
"Nessuna sorpresa. In settimana sono previsti i primi contatti con l’Inter per il futuro di Provedel (intorno ai 4-5 milioni la richiesta), mentre il Besiktas è pronto a tornare alla carica per Nuno Tavares".
(Fonte: Messaggero)
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